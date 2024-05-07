Карвахаль: «Винисиус – один из лучших игроков в мире»

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль назвал вингера Винисиуса Жуниора одним из лучших футболистов планеты. Также испанец выразил надежду, что бразилец завтра поможет «сливочным» пройти «Баварию» и заработать путёвку в финал Лиги чемпионов.

«Винисиус – один из лучших игроков в мире. Он действительно очень тяжело трудится. Надеюсь, завтра Винисиус поможет команде выйти в финал Лиги чемпионов», – заявил Карвахаль на пресс-конференции.

Напомним, первый полуфинал в Мюнхене завершился вничью 2:2. Винисиус в этом матче отметился дублем и помог своей команде избежать поражения.