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Карвахаль: «Анчелотти и его тренерский штаб – главная причина успеха «Реала»

07 Мая 2024 • 15:26 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бавария
1 1.90 X 3.80 2 3.85
08.05 22:00

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль оценил заслуги главного тренера Карло Анчелотти. Испанец отдал должное специалисту за то, как он справился с летними потерями полузащитника Марко Асенсио и лучшего бомбардира команды Карима Бензема.

«Анчелотти и его тренерский штаб – главная причина успеха «Реала». Летом команду ждали серьёзные изменения. Ушли Карим Бензема Марко Асенсио. Нужно отдать должное Карло за то, как он заменил этих игроков», – сказал Карвахаль на пресс-конференции.

Завтра «Реал» примет у себя дома «Баварию» в рамках ответного полуфинала Лиги чемпионов (первый матч завершился вничью 2:2). «Сливочные» на выходных уже успели оформить чемпионский титул Ла Лиги.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Даниэль Карвахаль ещё теги

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РЕАЛ МАДРИД БАВАРИЯ
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