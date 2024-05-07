Карвахаль: «Анчелотти и его тренерский штаб – главная причина успеха «Реала»

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль оценил заслуги главного тренера Карло Анчелотти. Испанец отдал должное специалисту за то, как он справился с летними потерями полузащитника Марко Асенсио и лучшего бомбардира команды Карима Бензема.

«Анчелотти и его тренерский штаб – главная причина успеха «Реала». Летом команду ждали серьёзные изменения. Ушли Карим Бензема Марко Асенсио. Нужно отдать должное Карло за то, как он заменил этих игроков», – сказал Карвахаль на пресс-конференции.

Завтра «Реал» примет у себя дома «Баварию» в рамках ответного полуфинала Лиги чемпионов (первый матч завершился вничью 2:2). «Сливочные» на выходных уже успели оформить чемпионский титул Ла Лиги.