Карвахаль: «Я очень горд, что сыграл так много матчей за «Реал»

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался насчёт того, что в этом сезоне достиг отметки в 400 матчей за команду. Напомним, воспитанник «сливочных» стал игроком основного состава в 2013 году. Для этого испанцу потребовалось провести один сезон в составе леверкузенского «Байера».

«Я очень горд, что сыграл так много матчей за «Реал». Надеюсь, что завтра будет великий день», – заявил Карвахаль на пресс-конференции.

Завтра Даниэль может заработать путёвку в шестой в своей карьере финал Лиги чемпионов. Для этого «Реалу» нужно обыграть в ответном полуфинале мюнхенскую «Баварию» на «Сантьяго Бернабеу».