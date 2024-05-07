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Карвахаль: «Я очень горд, что сыграл так много матчей за «Реал»

07 Мая 2024 • 15:16 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бавария
1 1.90 X 3.80 2 3.85
08.05 22:00

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался насчёт того, что в этом сезоне достиг отметки в 400 матчей за команду. Напомним, воспитанник «сливочных» стал игроком основного состава в 2013 году. Для этого испанцу потребовалось провести один сезон в составе леверкузенского «Байера».

«Я очень горд, что сыграл так много матчей за «Реал». Надеюсь, что завтра будет великий день», – заявил Карвахаль на пресс-конференции.

Завтра Даниэль может заработать путёвку в шестой в своей карьере финал Лиги чемпионов. Для этого «Реалу» нужно обыграть в ответном полуфинале мюнхенскую «Баварию» на «Сантьяго Бернабеу».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Даниэль Карвахаль

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РЕАЛ МАДРИД БАВАРИЯ
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