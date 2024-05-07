Назван игровой номер Мбаппе в «Реале»

Всё идёт к тому, что ближайшим летом звёздный нападающий Килиан Мбаппе примерит на себе футболку «Реала». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на издание Le Parisien, решение 25-летнего Мбаппе перейти в мадридский гранд является окончательным. Даже выход «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов, если он будет, ни на что не повлияет.

Отмечается, что Мбаппе перейдёт в «Реал», где возьмёт себе футболку под номером 10. Сейчас под «десяткой» в Мадриде играет Лука Модрич. Ещё неясно, останется ли хорват в стане «сливочных» на следующий сезон.

Во вторник «ПСЖ» с Мбаппе проведёт ответный полуфинал Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Не пропустите текстовую трансляцию.