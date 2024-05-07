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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» получит чемпионский кубок за закрытыми дверями - названа причина

07 Мая 2024 • 13:12 Комментировать

Мадридский «Реал» досрочно стал триумфатором испанской Ла Лиги в нынешнем сезоне. Как стало известно журналистам AS, «королевскому» клубу вручат чемпионский кубок на тренировочной базе за закрытыми дверями.

Мадридский гранд не хочет, чтобы торжественная церемония состоялась во время выезда в Гранаду в предстоящем туре Ла Лиги. Футбольная федерация страны приняла решение вручить мадридцам трофей на базе клуба в воскресенье. Его лично привезет президент организации Педро Роча.

В среду, 8 мая, «Реал» проведет ответный поединок против «Баварии» в ½ финала Лиги чемпионов.

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Реал Мадрид
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