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«Реал» запланировал новый раунд переговоров по трансферу хавбека «Ривер Плейта»

07 Мая 2024 • 12:43 Комментировать
Гранада
...
Реал Мадрид
11.05 19:30

Мадридский «Реал» запланировал новый раунд переговоров по трансферу полузащитника «Ривер Плейта». Речь идёт о 16-летнем Франко Мастантуоно, который готов перебраться в будущем на «Сантьяго Бернабеу».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, в ближайшее время «королевский клуб» свяжется с аргентинскими коллегами, чтобы провести переговоры по трансферу молодого полузащитника.

По сведениям источника, «Реал» готов выплатить отступные в размере 45 миллионов евро, но «сливочные» хотят разделить эту сумму на несколько платежей. В стане «сливочных» оптимистично настроены касательно потенциальной сделки.

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Реал Мадрид Ривер Плейт трансферы футбола - лето 2024 Франко Мастантуоно ещё теги

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ГРАНАДА РЕАЛ МАДРИД
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