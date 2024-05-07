«Реал» запланировал новый раунд переговоров по трансферу хавбека «Ривер Плейта»

Мадридский «Реал» запланировал новый раунд переговоров по трансферу полузащитника «Ривер Плейта». Речь идёт о 16-летнем Франко Мастантуоно, который готов перебраться в будущем на «Сантьяго Бернабеу».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, в ближайшее время «королевский клуб» свяжется с аргентинскими коллегами, чтобы провести переговоры по трансферу молодого полузащитника.

По сведениям источника, «Реал» готов выплатить отступные в размере 45 миллионов евро, но «сливочные» хотят разделить эту сумму на несколько платежей. В стане «сливочных» оптимистично настроены касательно потенциальной сделки.