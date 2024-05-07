Сандро Росель: «Я лучший президент в истории «Барселоны»

Бывший президент каталонской «Барселоны» Сандро Росель считает себя лучшим руководителем в истории команды. Испанец являлся президентом «сине-гранатовых» с 2010 по 2014 год. За этот срок «сине-гранатовые» выиграли одну Лигу чемпионов, два чемпионата и два Кубка Испании.

«Если считать выигранные трофеи и годы правления, я являюсь лучшим президентом в истории «Барселоны». Бартомеу находится на втором месте, а Лапорта лишь третий», – цитирует Роселя Managing Barca.

В своё время Сандро отсидел в тюрьме за мошенничество, в котором его обвиняли за дела, провёрнутые на посту президента «Барселоны».