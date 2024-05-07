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Сандро Росель: «Я лучший президент в истории «Барселоны»

07 Мая 2024 • 12:27 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
13.05 22:00

Бывший президент каталонской «Барселоны» Сандро Росель считает себя лучшим руководителем в истории команды. Испанец являлся президентом «сине-гранатовых» с 2010 по 2014 год. За этот срок «сине-гранатовые» выиграли одну Лигу чемпионов, два чемпионата и два Кубка Испании.

«Если считать выигранные трофеи и годы правления, я являюсь лучшим президентом в истории «Барселоны». Бартомеу находится на втором месте, а Лапорта лишь третий», – цитирует Роселя Managing Barca.

В своё время Сандро отсидел в тюрьме за мошенничество, в котором его обвиняли за дела, провёрнутые на посту президента «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сандро Росель

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