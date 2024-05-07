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«Барселона» не заинтересована даже в аренде Фелиша

07 Мая 2024 • 10:53 Комментировать
Атлетико М
...
Сельта
12.05 17:15

Каталонская «Барселона» сомневается, что у нападающего Жоау Фелиша есть будущее в команде. По информации от Cadena SER, «сине-гранатовые» ранее были готовы оставить португальца на правах очередной аренды, но теперь руководство не заинтересовано даже в такой сделке.

Отметим, что у «Барселоны» так или иначе нет денег на полноценный выкуп Фелиша. Мадридский «Атлетико» будет требовать за своего футболиста в районе 60-70 миллионов евро компенсации. Самый дорогой игрок в истории «матрасников» хочет остаться в «Барселоне», но его желание вряд ли будет удовлетворено.

Фелиш в нынешнем сезоне отметился семью голами и тремя результативными передачами в Ла Лиге.

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