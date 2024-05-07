«Барселона» надеется, что Луис Энрике возглавит команду в 2025 году

Каталонская «Барселона» надеется, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике всё же вернётся в команду в будущем. По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» не теряют надежду на то, что испанский специалист откажется продлевать свой контракт с парижанами, который истекает летом 2025 года.

Напомним, «ПСЖ» уже готовит для Энрике новое соглашение, так как руководство довольно выступлениями команды под руководством испанца. Парижане выиграли чемпионат и дошли до финала Кубка Франции. Также у команды есть шанс выйти в финал Лиги чемпионов – для этого «ПСЖ» необходимо обыграть дортмундскую «Боруссию» в ответном полуфинале.

Отметим, что у тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса тоже заканчивается контракт летом 2025 года.