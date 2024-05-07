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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мичел: «При Хави «Барселона» действительно играет как топ-клуб»

07 Мая 2024 • 09:56 Комментировать
Алавес
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Жирона
10.05 22:00

Главный тренер «Жироны» Мичел сделал комплименты своему коллеге из каталонской «Барселоны» Хави Эрнандесу.

«Наряду с мадридским «Реалом», «Барселона» является командой с наибольшим процентом владения в Испании. Эта команда много атакует. Вам может нравится Хави или нет, но под его руководством «Барселона» действительно играет как топ-клуб. Это узнаваемая «Барселона», – цитирует Мичела Barca Universal.

Напомним, команда Хави в прошлом туре чемпионата Испании проиграла на выезде «Жироне» и опустилась на третью строчку в турнирной таблице. В этом сезоне «сине-гранатовые» не смогли выиграть ни одного трофея. В прошлой кампании «Барселона» выиграла чемпионат Испании.

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АЛАВЕС ЖИРОНА
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