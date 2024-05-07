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Беллингем назвал двух лучших футболистов, с которыми играл

07 Мая 2024 • 07:42 Комментировать

Английский хавбек «Реала» Джуд Беллингем назвал лучших футболистов, с которым играл вместе. Он выделил двух одноклубников по мадридскому гранду.

«Лучшие игроки, с которыми я выступал за одну команду? Это Лука Модрич и Тони Кроос», - передает слова полузащитника аккаунт Madrid Xtra в социальных сетях.

Напомним, что Джуд пополнил ряды «королевского» клуба летом 2023 года, перебравшись из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро. Он заключил долгосрочный трудовой договор до 2029 года.

В этом сезоне полузащитник сыграл 38 матчей, забил 22 мяча и сделал десять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич Тони Кроос Джуд Беллингем ещё теги
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