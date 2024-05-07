Беллингем: «Анчелотти нашёл для меня идеальную позицию»

Футболист мадридского «Реала» Джуд Беллингем отметил вклад главного тренера Карло Анчелотти в свои успехи.

Итальянский наставник посчитал, что англичанин наилучшим образом проявит себя в гораздо более атакующей роли, чем тот привык по выступлениям за дортмундскую «Боруссию». Ставка полностью оправдалась: 20-летний игрок смог раскрыться по-новому и восхитил весь футбольный мир своей результативностью.

«Моя новая позиция идеальна для меня, она предусматривает большую свободу. Вся заслуга принадлежит тренеру, поскольку нелегко прийти к такому решению, когда речь идёт об игроке, долгое время выступавшем на более глубоких позициях в «Боруссии», – приводит Madrid Zone слова Беллингема.