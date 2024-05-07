Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» определили проблему Витора Роке слухи

07 Мая 2024 • 03:24 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
13.05 22:00

Нападающий Витор Роке не смог закрепиться в основном составе «Барселоны» сразу после переезда из Бразилии.

19-летний футболист был подписан в январе из «Атлетико Паранаэнсе». С тех пор форвард вышел в стартовом составе «сине-гранатовых» всего два раза, а в общей сложности у восходящей звезды чуть больше 300 игровых минут. По сообщениям журналиста Хави Мигеля, в «Барселоне» считают, что Роке не хватает некоторых базовых игровых навыков, также в клубе полагают, что бразилец оказался в европейском футболе слишком рано.

На счету Витора Роке два забитых мяча в 13 матчах за команду Хави Эрнандеса. По слухам, «Барселона» готова отправить игрока в аренду предстоящим летом.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Витор Роке

Новости по матчу

Сегодня, 07 Мая
03:24
В «Барселоне» определили проблему Витора Роке
02:48
«Барселона» готова продать вингера
01:19
«Атлетико» определился с ценником Фелиша
06 Мая
23:20
Вингер сборной Испании готов перейти в «Барселону»
23:13
Хави принял решение по будущему де Йонга в «Барселоне»
22:58
«Барселона» снова засомневалась в выкупе Фелиша
17:15
В «Реал Сосьедаде» раскрыли планы по Захаряну
10:15
Мастантуоно выбрал между «Реалом» и «Барселоной»
09:56
Фати намерен убедить Хави в том, что достоин выступать за «Барселону»
09:51
Деку хочет пригласить в «Барселону» 3-4 новичка, в шорт-листе – игроки «Баварии» и «Манчестер Сити»
09:42
Агент Роке: «Никто не понимает, почему Хави даже не общается с Витором»
05 Мая
05:54
«Барселона» может сэкономить, заменив Левандовски на Нуньеса
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола признался в любви футбольному клубу - это не «Манчестер Сити» и «Барселона» «ПСЖ» готов купить замену Мбаппе за 90 миллионов - названо имя нападающего «Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов Анчелотти: «Когда я стал тренером «Реала», меня просили выигрывать матчи, а не давать время молодым игрокам» Клопп раскрыл причину ухода из «Ливерпуля» Хави прокомментировал чемпионство «Реала» Один из лучших игроков «Барселоны» может уйти в «Баварию» Известны уже 16 участников нового сезона Лиги чемпионов – список клубов Зидан дал ответ по работе в «Баварии» Неожиданный поворот: в сети сравнили результаты работы Мусаева и Ивича в «Краснодаре»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала»
Спортивные новости
Комментатор Шестаков рассказал, с какого года начал следить за НХЛ Комментатор Шестаков: «Я всегда следил за командами НХЛ, в которых играют воспитанники петербургского хоккея» Терещенко назвал российских игроков, которые проявили себя в нынешнем сезоне НХЛ Терещенко оценил выступление Овечкина в сезоне-2023/24 НХЛ Пивоварова назвала фаворита в матче Рублёв – Оже-Альяссим в финале «Мастерса» в Мадриде Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Мая
03:58 · Испания. Ла Лига
Беллингем: «Анчелотти нашёл для меня идеальную позицию»
03:24 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» определили проблему Витора Роке слухи
03:11 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, в какие клубы может перейти ван Дейк слухи
02:59 · Испания. Ла Лига
Арда Туран: «Хочу возглавить «Атлетико» и выиграть Лигу чемпионов»
02:48 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова продать вингера
01:19 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» определился с ценником Фелиша слухи
06 Мая
23:20 · Испания. Ла Лига
Вингер сборной Испании готов перейти в «Барселону»
23:13 · Испания. Ла Лига
Хави принял решение по будущему де Йонга в «Барселоне» слухи
23:07 · Испания. Ла Лига
«Реал» проводит свой второй лучший сезон в Ла Лиге за всю историю
22:58 · Испания. Ла Лига
«Барселона» снова засомневалась в выкупе Фелиша
20:07 · Испания. Ла Лига
Хесус Навас подвёл итог сезона «Севильи»
18:34 · Испания. Ла Лига
Беллингем: В детстве спрашивал: «Кто такой Зидан?»
17:25 · Испания. Ла Лига
Названо условие участия «Жироны» в Лиге чемпионов
17:15 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» раскрыли планы по Захаряну
15:48 · Испания. Ла Лига
Стало известно, от чего зависит дата объявления трансфера Мбаппе в «Реал»
Все новости
Рекомендуем