В «Барселоне» определили проблему Витора Роке

Нападающий Витор Роке не смог закрепиться в основном составе «Барселоны» сразу после переезда из Бразилии.

19-летний футболист был подписан в январе из «Атлетико Паранаэнсе». С тех пор форвард вышел в стартовом составе «сине-гранатовых» всего два раза, а в общей сложности у восходящей звезды чуть больше 300 игровых минут. По сообщениям журналиста Хави Мигеля, в «Барселоне» считают, что Роке не хватает некоторых базовых игровых навыков, также в клубе полагают, что бразилец оказался в европейском футболе слишком рано.

На счету Витора Роке два забитых мяча в 13 матчах за команду Хави Эрнандеса. По слухам, «Барселона» готова отправить игрока в аренду предстоящим летом.