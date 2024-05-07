Арда Туран: «Хочу возглавить «Атлетико» и выиграть Лигу чемпионов»

Рулевой турецкого «Эюпспора» Арда Туран рассказал, чего хотел бы добиться в тренерской карьере.

Бывший футболист мадридского «Атлетико» и «Барселоны» начал наставническую деятельность в апреле прошлого года. Сейчас его команда лидирует во второй по силе турецкой лиге и уже гарантировала себе повышение в элитный дивизион.

Известный в недавнем прошлом вингер признался, что мечтает однажды вернуться в «Атлетико» и добиться того, что не удалось в бытность игроком: «Я хотел бы возглавить мадридский «Атлетико» и выиграть с ним Лигу чемпионов. Это одна из моих главных целей», – заявил в интервью The Coaches' Voice Туран.