«Барселона» готова продать вингера

Футболист «Барселоны» Ферран Торрес может быть продан в предстоящее трансферное окно.

Каталонский гранд планирует усилить состав рядом громких трансферов, однако для их осуществления могут потребоваться многочисленные продажи. По информации журналиста Давида Бернабеу, в «Барселоне» готовы выслушать предложения по Торресу. Интерес к 24-летнему футболисту приписывается мадридскому «Атлетико» и представителям Английской премьер-лиги.

Ферран Торрес отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами в 39 поединках за команду Хави Эрнандеса в текущей кампании. Стоимость испанского вингера, по версии портала Transfermarkt, составляет 35 млн евро.