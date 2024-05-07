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«Атлетико» определился с ценником Фелиша слухи

07 Мая 2024 • 01:19 Комментировать
Атлетико М
...
Сельта
12.05 17:15

Мадридский «Атлетико» установил ценник на форварда Жоау Фелиша, проводящего сезон в «Барселоне» на правах аренды.

Пока неясно, планирует ли каталонский клуб выкупать португальца у «матрасников», однако «сине-гранатовым» будет непросто провернуть трансфер даже при большом желании. По данным AS, «Атлетико» потребует за Фелиша 60 млн евро. Отмечается также, что 24-летний нападающий, вероятно, получит новый шанс проявить себя в команде Диего Симеоне.

Жоау Фелиш провёл 41 матч за «Барселону» в текущей кампании, став автором десяти забитых мячей и шести результативных передач. Контракт футболиста с «Атлетико» рассчитан до середины 2029 года.

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