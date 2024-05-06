Вингер сборной Испании готов перейти в «Барселону»

Нико Уильямс, выступающий за «Атлетик» Бильбао, заинтересован в переходе в «Барселону».

21-летний футболист считается одной из целей «сине-гранатовых» на ближайшее трансферное окно – в подписании вингера сборной Испании, по слухам, заинтересован лично главный тренер Хави Эрнандес. Как информирует журналист Тони Хуанмарти, сам Уильямс также готов попробовать силы в «Барселоне», хоть и не горит желанием покидать «Атлетик», с которым продлил контракт в конце прошлого года.

На счету Нико Уильямса семь голов и 16 результативных пасов в 34 матчах текущей кампании. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 50 млн евро.