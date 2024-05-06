Хави принял решение по будущему де Йонга в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может быть продан в предстоящее трансферное окно.

Уход нидерландца мог бы помочь каталонскому гранду значительно улучшить финансовое положение, в связи с чем слухи о потенциальной продаже хавбека появляются в СМИ регулярно уже не первый год. По информации журналиста Давида Бернабеу, тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес готов одобрить продажу де Йонга, чтобы получить возможность подписать полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Сам Френки не горит желанием уходить.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость де Йонга составляет 70 млн евро.