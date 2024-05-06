«Реал» проводит свой второй лучший сезон в Ла Лиге за всю историю

Мадридский «Реал» не оставил шансов конкурентам в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

Коллектив Карло Анчелотти уже гарантировал себе чемпионство, оторвавшись от «Жироны» и «Барселоны» на 13 и 14 очков соответственно за четыре тура до конца. Как отмечает Opta, нынешний сезон – второй самый успешный для «сливочных» в рамках Ла Лиги по количеству набранных очков. Только однажды – в кампании-2011/12 при Жозе Моуринью – мадридцам удалось набрать больше зачётных баллов после 34 туров (88), чем в текущем сезоне (87).

11 мая «Реал» проведёт выездной поединок с «Гранадой». Перед этим команде предстоит сыграть в Лиге чемпионов против «Баварии».