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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» проводит свой второй лучший сезон в Ла Лиге за всю историю

06 Мая 2024 • 23:07 Комментировать
Гранада
...
Реал Мадрид
11.05 19:30

Мадридский «Реал» не оставил шансов конкурентам в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

Коллектив Карло Анчелотти уже гарантировал себе чемпионство, оторвавшись от «Жироны» и «Барселоны» на 13 и 14 очков соответственно за четыре тура до конца. Как отмечает Opta, нынешний сезон – второй самый успешный для «сливочных» в рамках Ла Лиги по количеству набранных очков. Только однажды – в кампании-2011/12 при Жозе Моуринью – мадридцам удалось набрать больше зачётных баллов после 34 туров (88), чем в текущем сезоне (87).

11 мая «Реал» проведёт выездной поединок с «Гранадой». Перед этим команде предстоит сыграть в Лиге чемпионов против «Баварии». 

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ГРАНАДА РЕАЛ МАДРИД
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