«Барселона» снова засомневалась в выкупе Фелиша

В «Барселоне» не уверены относительно дальнейшего пребывания в клубе нападающего Жоау Фелиша, арендованного у мадридского «Атлетико».

Аренда португальца подойдёт к концу после завершения сезона. По ходу кампании в СМИ неоднократно сообщали как о намерении «сине-гранатовых» оформить полноценный трансфер игрока, так и о недовольстве главного тренера Хави Эрнандеса игрой форварда. По обновлённым сведениям журналиста Феррана Корреаса, сейчас в «Барселоне» серьёзно сомневаются в целесообразности выкупа Фелиша. Будущее 24-летнего футболиста остаётся неопределённым.

Фелиш отметился десятью голами и шестью ассистами, приняв участие в 41 матче каталонского гранда во всех турнирах.