Хесус Навас подвёл итог сезона «Севильи»

Легенда «Севильи» Хесус Навас подвёл итоги подходящего к концу сезона.

«Год был трудным, но команда продемонстрировала гордость, которой заслуживает футболка «Севильи», - делится словами Наваса Diario de Sevilla.

По ходу сезона клуб возглавил Кике Санчес Флорес.

«Он опытный тренер, который дал нам спокойствие, чтобы одержать победы, которые подняли нас с дна таблицы», - добавил Навас.

На данный момент «Севилья» идёт на 12-м месте турнирной таблицы, клубу удалось за 34 проведённых матча набрать в свой актив 41 балл.

Из Лиги чемпионов коллектив вылетел ещё на стадии группового этапа, даже не сумев пробиться в Лигу Европы – с четвёртого места.