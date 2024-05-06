Беллингем: В детстве спрашивал: «Кто такой Зидан?»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился воспоминаниями о своём детстве.

«Мой отец всегда носил дома футболку «Реала» с фамилией «Зидан» на спине. Я спрашивал: «Кто этот парень, чья фамилия на твоей футболке?» Отец отвечал: «Когда подрастёшь, я покажу тебе на YouTube. Теперь я ношу этот пятый номер, и для меня это очень значимая история», - сказал Беллингем Movistar.

Джуд Беллингем провёл за «Реал» 38 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 10 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Реал» проведёт в среду, 8 мая, – против «Баварии» в Лиге чемпионов на своём поле.