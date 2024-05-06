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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави могут уволить из «Барселоны» - названо условие

06 Мая 2024 • 17:57 Комментировать (1)
Жирона
4:2
Барселона

На прошлой неделе «Барселона» проиграла «Жироне» со счётом 2:4, в результате чего команды поменялись местами в турнирной таблице Ла Лиги – «сине-гранатовые» опустились на третье место.

Как сообщает AS, финиш на третьем месте в «Барселоне» будут считать провалом. Дело в том, что при таком раскладе команда не получит билет в Суперкубок Испании, то есть клуб потеряет солидный доход.

Если верить источнику, при финише на третьей позиции в Ла Лиге не исключён вариант с увольнением Хави. При этом ранее было объявлено о том, что специалист будет работать с командой в следующем сезоне.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 13 мая – против «Реал Сосьедада».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес

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Комментарии (1) Все комментарии
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Sergey999
06 Мая 2024 в 18:02
Хави как куклу вертят куда хотят))))))
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