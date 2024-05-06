Названо условие участия «Жироны» в Лиге чемпионов

«Жирона» завоевала путёвку в Лигу чемпионов, но есть проблема – часть акций клуба принадлежит холдингу City Football Group, владеющем «Манчестер Сити». Как сообщает ESPN, для выступления в Лиге чемпионов испанскому клубу придётся доказать органу финансового контроля УЕФА свою организационную независимость от «Манчестер Сити». В противном случае один из клубов может не получить допуск.

Согласно правилам УЕФА, если две команды с общим владельцем попадают в один турнир, то допускается лишь та из команд, которая заняла более высокое место в турнирной таблице своего национального чемпионата.

Известны уже 16 участников нового сезона Лиги чемпионов – список клубов