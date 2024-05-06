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В «Реал Сосьедаде» раскрыли планы по Захаряну

06 Мая 2024 • 17:15 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
13.05 22:00

Йон Андер Мундуате, который в «Реал Сосьедаде» работает на должности пресс-атташе, высказался о будущем полузащитника Арсена Захаряна.

Ранее в прессе проскакивала информация о возможном уходе Захаряна в другой клуб на правах аренды.

«Мы рассчитываем на Арсена. Не в наших планах отдавать Захаряна в аренду этим летом», - цитирует Мундуате Sport24.

Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» прошлым летом. С тех пор 20-летний полузащитник провёл 36 официальных матчей, в которых забил один гол и отдал два голевых паса на партнёров.

Ближайший матч «Реал Сосьедад» проведёт 13 мая – против «Барселоны» на выезде.

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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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