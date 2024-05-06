Стало известно, от чего зависит дата объявления трансфера Мбаппе в «Реал»

Звёздный нападающий Килиан Мбаппе ближайшим летом наверняка сменит «ПСЖ» на «Реал». Француз уже принял решение, но пока непонятно, когда о трансфере будет объявлено официально.

Согласно информации издания AS, дата объявления трансфера будет зависеть от результата «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Если команда пройдёт в финал турнира, то объявление отложат от лета. Если же парижане вылетят, то о переходе Мбаппе в «Реал» могут объявить уже в обозримом будущем.

Ответный полуфинал Лиги чемпионов против «Боруссии» «ПСЖ» проведёт во вторник на своём поле. В первой игре парижане проиграли 0:1.

Мбаппе и «Реал» - клуб ждёт подписания документов