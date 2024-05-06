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Мичел признался, что хочет в следующем сезоне видеть в «Жироне» двух игроков «Барселоны»

06 Мая 2024 • 15:40 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
13.05 22:00

Главный тренер каталонской «Жироны» Мичел признался, что ожидает в следующем сезоне увидеть в своей команде двух футболистов «Барселоны».

«Я буду предельно откровенен с вами. Хочу, чтобы Ориоль Ромеу и Эрик Гарсия вернулись в «Жирону» в следующем сезоне», – цитирует Мичела FCB World.

Напомним, Эрик Гарсия нынешний сезон проводит за «Жирону» на правах аренды. Футболист всё ещё принадлежит «Барселоне», а руководство «сине-гранатовых» хочет оставить центрального защитника в команде на следующий сезон.

Что касается Ромеу, испанец выступал за «Жирону» в прошлой кампании, но летом перешёл в «Барселону». Опорник недоволен количеством игровой практики и готов вернуться в команду Мичела.

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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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