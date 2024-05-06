Представитель Захаряна отреагировал на информацию о возможной аренде игрока

Геннадий Голубин, представляющий хавбека Арсена Захаряна, прокомментировал информацию о том, что несколько клубов пытались арендовать игрока, но получили отказ.

Как известно, с прошлого лета Захарян выступает за «Реал Сосьедад» после трансфера из «Динамо».

«То, что его хотели арендовать – это ахинея. Я такой бред ещё не слышал! Мы с Арсеном не слышали об этом, что его клуб хотел куда-то отдавать, журналистские домыслы. Сейчас нет никаких разговоров о том, что его хотят сохранить на следующий сезон или отдавать в аренду», - цитирует Голубина Metaratings.

Всего за «Реал Сосьедад» Арсен Захарян провёл 36 матчей. В них 20-летний футболист забил один гол и отдал два голевых паса на партнёров.

На текущий момент «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги.