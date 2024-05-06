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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мичел хочет сохранить Гарсию и вернуть Ромеу

06 Мая 2024 • 14:33 Комментировать
Алавес
...
Жирона
10.05 22:00

Главный тренер «Жироны» Мичел рассказал о своих пожеланиях в ближайшее трансферное окно.

— Я хочу, чтобы Эрик Гарсия и Ориоль Ромеу играли за «Жирону» в следующем сезоне, — приводит слова Мичела FCB World.

Напомним, прошлым летом Ромеу перебрался в «Барселону», а Гарсия выступает за «Жирону» на правах аренды. Контракт защитника принадлежит «сине-гранатовым».

По итогам 34 туров «Жирона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, сумев набрать 74 очка.

10 мая подопечные Мичела проведут гостевой поединок против «Алавеса». Игра 35-го тура Ла Лиги должна будет стартовать в 22:00 по московскому времени.

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АЛАВЕС ЖИРОНА
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