Мичел хочет сохранить Гарсию и вернуть Ромеу

Главный тренер «Жироны» Мичел рассказал о своих пожеланиях в ближайшее трансферное окно.

— Я хочу, чтобы Эрик Гарсия и Ориоль Ромеу играли за «Жирону» в следующем сезоне, — приводит слова Мичела FCB World.

Напомним, прошлым летом Ромеу перебрался в «Барселону», а Гарсия выступает за «Жирону» на правах аренды. Контракт защитника принадлежит «сине-гранатовым».

По итогам 34 туров «Жирона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, сумев набрать 74 очка.

10 мая подопечные Мичела проведут гостевой поединок против «Алавеса». Игра 35-го тура Ла Лиги должна будет стартовать в 22:00 по московскому времени.