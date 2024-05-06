Мичел хочет сохранить Гарсию и вернуть Ромеу

Главный тренер «Жироны» Мичел рассказал о своих пожеланиях в ближайшее трансферное окно.
— Я хочу, чтобы Эрик Гарсия и Ориоль Ромеу играли за «Жирону» в следующем сезоне, — приводит слова Мичела FCB World.
Напомним, прошлым летом Ромеу перебрался в «Барселону», а Гарсия выступает за «Жирону» на правах аренды. Контракт защитника принадлежит «сине-гранатовым».
По итогам 34 туров «Жирона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, сумев набрать 74 очка.
10 мая подопечные Мичела проведут гостевой поединок против «Алавеса». Игра 35-го тура Ла Лиги должна будет стартовать в 22:00 по московскому времени.
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