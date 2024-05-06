В летнее трансферное окно состав «Реала» пополнит нападающий Эндрик, которому в июле исполнится 18 лет. Бразильцу будет сложно сразу заиграть в основной обойме, учитывая в том числе и вероятное подписание «сливочными» Килиана Мбаппе.

Как сообщает портал TodoFichajes, план «Реала» заключается в том, чтобы отпустить Эндрика в аренду в другой клуб Ла Лиги на один сезон для адаптации.

Отметим, что Эндрик в столь молодом возрасте уже выступает за национальную сборную Бразилии. В четырёх играх за «селесао» нападающий забил два гола – в ворота Англии и Испании.

Ближайший матч «Реал» проведёт 8 мая – против «Баварии» в Лиге чемпионов.