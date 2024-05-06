Мастантуоно выбрал между «Реалом» и «Барселоной»

Полузащитник «Ривер Плейта» Франко Мастантуоно определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры. Напомним, на молодого футболиста претендовали два суперклуба – мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».

По информации от Relevo, 16-летний аргентинец принял решение перебраться в команду Карло Анчелотти. Полузащитник достигнет совершеннолетия ещё в августе 2025 года, поэтому до этого срока он не сможет выступать за европейские команды.

Мастантуоно способен сыграть на позиции атакующего полузащитника и правого вингера. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость молодого аргентинца в 4 миллиона евро.