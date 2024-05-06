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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс отреагировал на решение Хави остаться в «Барселоне»

06 Мая 2024 • 10:00 Комментировать

Бывший полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс, ныне выступающий в МЛС за «Интер Майами», высказался о решении Хави Эрнандеса остаться на посту главного тренера каталонского клуба.

«Хави остается в «Барселоне». Я очень рад, ведь клуб хотел сохранить его. Этот сезон был не из лучших у «Барсы, но есть много оптимизма перед стартом следующей кампании», - передает слова футболиста Barca Universal.

В последнем матче «сине-гранатовые» на выезде уступили «Жироне» со счетом 2:4. После 34 туров чемпионата Испании «Барселона» занимает третье место в таблице. В Лиге чемпионов команда дошла до ¼ финала, где уступила «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
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