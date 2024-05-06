Бускетс отреагировал на решение Хави остаться в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс, ныне выступающий в МЛС за «Интер Майами», высказался о решении Хави Эрнандеса остаться на посту главного тренера каталонского клуба.
«Хави остается в «Барселоне». Я очень рад, ведь клуб хотел сохранить его. Этот сезон был не из лучших у «Барсы, но есть много оптимизма перед стартом следующей кампании», - передает слова футболиста Barca Universal.
В последнем матче «сине-гранатовые» на выезде уступили «Жироне» со счетом 2:4. После 34 туров чемпионата Испании «Барселона» занимает третье место в таблице. В Лиге чемпионов команда дошла до ¼ финала, где уступила «ПСЖ».
Бан пользователя