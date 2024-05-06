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Агент Роке: «Никто не понимает, почему Хави даже не общается с Витором»

06 Мая 2024 • 09:42 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
13.05 22:00

Андре Кари, агент нападающего «Барселоны» Витора Роке, рассказал о конфликте своего клиента с главным тренером каталонского клуба Хави Эрнандесом. Напомним, бразилец испытывает проблемы с игровой практикой.

«Витор не покинет «Барселону» летом на правах аренды. Если он уйдёт, это будет трансфер на постоянной основе. Сейчас никто не понимает, почему Хави не наигрывает Роке в стартовом составе и даже не общается с ним. Это неправильно. Скоро мы обсудим будущее Витора с «Барселоной», – цитирует Кари RAC 1.

Напомним, за трансфер Роке «сине-гранатовые» выложили 40 миллионов евро. 19-летний бразилец к сегодняшнему дню отметился двумя голами в одиннадцати матчах Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Витор Роке

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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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