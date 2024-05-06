Агент Роке: «Никто не понимает, почему Хави даже не общается с Витором»

Андре Кари, агент нападающего «Барселоны» Витора Роке, рассказал о конфликте своего клиента с главным тренером каталонского клуба Хави Эрнандесом. Напомним, бразилец испытывает проблемы с игровой практикой.

«Витор не покинет «Барселону» летом на правах аренды. Если он уйдёт, это будет трансфер на постоянной основе. Сейчас никто не понимает, почему Хави не наигрывает Роке в стартовом составе и даже не общается с ним. Это неправильно. Скоро мы обсудим будущее Витора с «Барселоной», – цитирует Кари RAC 1.

Напомним, за трансфер Роке «сине-гранатовые» выложили 40 миллионов евро. 19-летний бразилец к сегодняшнему дню отметился двумя голами в одиннадцати матчах Ла Лиги.