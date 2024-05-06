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Левандовски раскрыл своё мнение о Мбаппе

06 Мая 2024 • 08:00 Комментировать

Форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мнением об игре нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Мбаппе демонстрирует другую игру в сравнении с другими футболистами. Он показывает, что важно не только то, что происходит на поле, но и то, что у тебя в голове. Это очень умный парень, который знает, чего хочет. Он умен не только как футболист, но и как человек. С ним можно многое обсудить. Побеседовав с Килианом, ты понимаешь, что он серьезный парень», - передает слова Роберта RMC Sport.

Ранее в прессе сообщалось, что по завершении текущего сезона 25-летний француз пополнит ряды мадридского «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Роберт Левандовски Килиан Мбаппе ещё теги
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