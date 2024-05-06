Левандовски раскрыл своё мнение о Мбаппе

«Мбаппе демонстрирует другую игру в сравнении с другими футболистами. Он показывает, что важно не только то, что происходит на поле, но и то, что у тебя в голове. Это очень умный парень, который знает, чего хочет. Он умен не только как футболист, но и как человек. С ним можно многое обсудить. Побеседовав с Килианом, ты понимаешь, что он серьезный парень», - передает слова Роберта RMC Sport.