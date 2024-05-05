«Севилья» устроила разгром «Гранаде»

Набравшая ход «Севилья» играла в воскресенье против «Гранады», которая близка к вылету. Маркос Акунья отметился быстрым голом, выиграв воздух после кросса Хесуса Наваса. Сразу после перерыва Лукас Окампос вывел на убойную позицию Юссефа Эн-Несири - 2:0. На 80-й минуте «Севилья» забила в быстрой атаке, здорово впереди сыграл Доди Лукебакио.

«Севилья» делит 11-е место, соперник же сохраняет только мизерные шансы остаться в Ла Лиге.