«Севилья» устроила разгром «Гранаде»

Набравшая ход «Севилья» играла в воскресенье против «Гранады», которая близка к вылету. Маркос Акунья отметился быстрым голом, выиграв воздух после кросса Хесуса Наваса. Сразу после перерыва Лукас Окампос вывел на убойную позицию Юссефа Эн-Несири - 2:0. На 80-й минуте «Севилья» забила в быстрой атаке, здорово впереди сыграл Доди Лукебакио.
«Севилья» делит 11-е место, соперник же сохраняет только мизерные шансы остаться в Ла Лиге.
Протокол игры
|(1:0) Акунья Маркос11'
|(2:0) Эн-Несири Юссеф51'
|(3:0) Лукебакио Доди80'
Нюланд Эрьян•Баде Луак•Рамос Серхио•Салас Кике74' (Ньянзу Танги (74') •Навас Хесус•Акунья Маркос•Сумаре Бубакари90' (Хордан Хоан (90') •Агум Люсьен•Ламела Эрик74' (Лукебакио Доди (74') •Окампос Лукас 72'84' (Межбри Ханнибал (84') •Эн-Несири Юссеф84' (Велиз Алехо (84')
Баталья Аугусто•Мендес Бруно II•Рубио Мигель• 53'Микель Игнаси•Нева Карлос•Пельистри Факундо87' (Корбяну Теодор (87') •Руис Серхио 38'62' (Онгла Мартин (62') •Гумбау Херард77' (Вильяр Гонсало (77') •Юзвяк Камиль•Бое Лукас77' (Мелендо Оскар (77') •Аресо Матиас62' (Узуни Мюрто (62')
05 мая. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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