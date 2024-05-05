Вылетающая «Альмерия» обыграла «Райо Вальекано»

В 34-м туре чемпионата Испании ещё не гарантировавший себе место на следующий сезон «Райо Вальекано» принимал «Альмерию», которая отправляется в Сегунду. На 30-й минуте ошибка Пепа Чаваррии привела к передаче Адриана Эмбарбы на Энтони Лосано, который забил простой гол - 0:1. У хозяев был перевес в контроле мяча, да и удары регулярно наносились, но реальной остроты все же не было.
«Альмерия» остается последней, соперник делит 15-е место с запасом в 8 очков от зоны вылета.
Протокол игры
|30'Лосано Энтони (0:1)
Димитриевски Столе•Балью Иван80' (Бебе Тьягу (80') •Мумин Абдул• 82'Лежён Флорьян•Чаваррия Пеп•Валентин Оскар•Лопес Унаи66' (Рауль де Томас (66') •Паласон Иси59' (Де Фрутос Хорхе (59') •Трехо Оскар•Гарсия Альваро Ривера80' (Креспо Мигель (80') •Фалькао Радамель 26'59' (Нтекья Ранди (59')
Максимиану Луиш•Пубиль Марк•Монтес Сесар•Брандарис Хуан•Сентельес Алехандро•Гонсалес Эдгар83' (Мелеро Гонсало (83') •Пенья Маркос• 79'Баптистао Лео72' (Посо Алехандро (72') •Аррибас Серхио82' (Баба Иддрису (82') •Эмбарба Адриан•Лосано Энтони75' (Суарес Луис III (75')
05 мая. Стадион "Кампо де Вальекас".
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