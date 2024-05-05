Вылетающая «Альмерия» обыграла «Райо Вальекано»

В 34-м туре чемпионата Испании ещё не гарантировавший себе место на следующий сезон «Райо Вальекано» принимал «Альмерию», которая отправляется в Сегунду. На 30-й минуте ошибка Пепа Чаваррии привела к передаче Адриана Эмбарбы на Энтони Лосано, который забил простой гол - 0:1. У хозяев был перевес в контроле мяча, да и удары регулярно наносились, но реальной остроты все же не было.

«Альмерия» остается последней, соперник делит 15-е место с запасом в 8 очков от зоны вылета.