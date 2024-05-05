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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вылетающая «Альмерия» обыграла «Райо Вальекано»

05 Мая 2024 • 23:55 Комментировать
Райо Вальекано
0:1
Альмерия
окончен

В 34-м туре чемпионата Испании ещё не гарантировавший себе место на следующий сезон «Райо Вальекано» принимал «Альмерию», которая отправляется в Сегунду. На 30-й минуте ошибка Пепа Чаваррии привела к передаче Адриана Эмбарбы на Энтони Лосано, который забил простой гол - 0:1. У хозяев был перевес в контроле мяча, да и удары регулярно наносились, но реальной остроты все же не было.

«Альмерия» остается последней, соперник делит 15-е место с запасом в 8 очков от зоны вылета.

Протокол игры  
Райо Вальекано0:1Альмерия
  30'Лосано Энтони (0:1)
Димитриевски СтолеБалью Иван 80' (Бебе Тьягу ( 80') Мумин Абдул  82'Лежён ФлорьянЧаваррия ПепВалентин ОскарЛопес Унаи 66' (Рауль де Томас ( 66') Паласон Иси 59' (Де Фрутос Хорхе ( 59') Трехо ОскарГарсия Альваро Ривера 80' (Креспо Мигель ( 80') Фалькао Радамель  26' 59' (Нтекья Ранди ( 59')
Запасные: Посо ХосеПерес КикеКарденас ДаниЭспино АльфонсоЭрнандес АриданеКамелло СерхиоРатиу Андрей
Максимиану ЛуишПубиль МаркМонтес СесарБрандарис ХуанСентельес АлехандроГонсалес Эдгар 83' (Мелеро Гонсало ( 83') Пенья Маркос  79'Баптистао Лео 72' (Посо Алехандро ( 72') Аррибас Серхио 82' (Баба Иддрису ( 82') Эмбарба АдрианЛосано Энтони 75' (Суарес Луис III ( 75')
Запасные: Мартинес ФернардоКоне ИбраимаЛанга БрунуМарко Милованович IРомеро ЛукаМариньо ДиегоЛопи Дион
05 мая. Стадион "Кампо де Вальекас".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Альмерия Райо Вальекано

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04 Мая
19:18
Достойный прогноз и ставка на матч Райо Вальекано – Альмерия чемпионата Испании – 5 мая 2024
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