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Беллингем: «Я бы никогда не стал играть за «Реал», если бы не влюбился в клуб»

05 Мая 2024 • 23:11 Комментировать
Гранада
...
Реал Мадрид
11.05 19:30

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился комментарием о своём переходе в клуб.

— Люди говорят о деньгах и всем таком, но я бы никогда не стал играть за клуб, в который не влюбился, — приводит слова Беллингема Madrid Universal.

В футболке «сливочных» 20-летний хавбек принял участие в 38 матчах во всех турнирах, 22 раза поразил ворота соперников и стал автором десяти ассистов.

Трудовой договор Беллингема с «Реалом» рассчитан до 2029 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 180 миллионов евро.

Напомним, 4 мая «Реал» досрочно стал чемпионом Испании. Кроме того, команда продолжает бороться за победу в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем

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ГРАНАДА РЕАЛ МАДРИД
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