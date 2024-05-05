Беллингем: «Я бы никогда не стал играть за «Реал», если бы не влюбился в клуб»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился комментарием о своём переходе в клуб.

— Люди говорят о деньгах и всем таком, но я бы никогда не стал играть за клуб, в который не влюбился, — приводит слова Беллингема Madrid Universal.

В футболке «сливочных» 20-летний хавбек принял участие в 38 матчах во всех турнирах, 22 раза поразил ворота соперников и стал автором десяти ассистов.

Трудовой договор Беллингема с «Реалом» рассчитан до 2029 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 180 миллионов евро.

Напомним, 4 мая «Реал» досрочно стал чемпионом Испании. Кроме того, команда продолжает бороться за победу в Лиге чемпионов.