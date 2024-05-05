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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Алавес» обыграл «Валенсию» в гостях

05 Мая 2024 • 21:48 Комментировать
Валенсия
0:1
Алавес
окончен

В воскресенье в Ла Лиге играли середняки «Валенсия» и «Алавес». В дебюте Карлос Висенте завершал навес с правого фланга,  и удар головой пришелся в дальнюю штангу. Сразу после перерыва уже у хозяев свежий игрок Серхи Каньос. В середине второго тайма оборона хозяев проспала Хави Лопеса, который остался без опеки после корнера, удар в упор стал победным - 0:1. Диего Лопес тут же отыграл этот гол, но арбитр зафиксировал вне игры.

«Валенсия» остается восьмой, противник - уже 11-й.

Протокол игры  
Валенсия0:1Алавес
  68'Хави Лопеc (0:1)
Хауме Доменек 34' (Риверо Кристиан ( 34') Корреа Тьерри 76' (Фулкье Димитри ( 76') Москера КристианГасиоровски ЯрекВаскес Хесус 66' (Озкаджар Дженк ( 66') Гонсалес Петер 76' (Яремчук Роман ( 76') ПепелуГерра ХавьерНогуэроль Диего ЛопесАлмейда Андре IV 46' (Каньос Серхи ( 46') Дуро Уго  78'
Запасные: Абрил ВинсентМари АльбертоОторби Эджедедаве ДавидАмалла СелимГильямон Уго
Сивера АнтониоГоросабел Андони 54' (Марин Рафа ( 54') Абкар АбделькабирТеналья Науэль  22'Хави ЛопеcБенавидес КарлосБланко Антонио  11' 72' (Гевара Андер ( 72') Висенте Карлос 89' (Сола Алекс ( 89') Гуриди Хон 89' (Риоха Луис ( 89') Симеоне ДжулианоКике Гарсия 72' (Омородион Сэмюэль ( 72'  77')
Запасные: Реббах АбдеррахманХаджи ЯнисРодригес АдрианАлькаин ЧеберОвоно ХесусОртис ЭнекоПаничелли Хоакин
05 мая. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Алавес

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Ставка и прогноз на точный счёт матча Валенсия — Алавес Ла Лиги — 5 мая 2024
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