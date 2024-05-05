«Алавес» обыграл «Валенсию» в гостях

В воскресенье в Ла Лиге играли середняки «Валенсия» и «Алавес». В дебюте Карлос Висенте завершал навес с правого фланга, и удар головой пришелся в дальнюю штангу. Сразу после перерыва уже у хозяев свежий игрок Серхи Каньос. В середине второго тайма оборона хозяев проспала Хави Лопеса, который остался без опеки после корнера, удар в упор стал победным - 0:1. Диего Лопес тут же отыграл этот гол, но арбитр зафиксировал вне игры.
«Валенсия» остается восьмой, противник - уже 11-й.
Протокол игры
|68'Хави Лопеc (0:1)
Хауме Доменек34' (Риверо Кристиан (34') •Корреа Тьерри76' (Фулкье Димитри (76') •Москера Кристиан•Гасиоровски Ярек•Васкес Хесус66' (Озкаджар Дженк (66') •Гонсалес Петер76' (Яремчук Роман (76') •Пепелу•Герра Хавьер•Ногуэроль Диего Лопес•Алмейда Андре IV46' (Каньос Серхи (46') •Дуро Уго 78'
Сивера Антонио•Горосабел Андони54' (Марин Рафа (54') •Абкар Абделькабир•Теналья Науэль• 22'Хави Лопеc•Бенавидес Карлос•Бланко Антонио 11'72' (Гевара Андер (72') •Висенте Карлос89' (Сола Алекс (89') •Гуриди Хон89' (Риоха Луис (89') •Симеоне Джулиано•Кике Гарсия72' (Омородион Сэмюэль (72') 77'
05 мая. Стадион "Месталья" (Валенсия).
Бан пользователя