«Алавес» обыграл «Валенсию» в гостях

В воскресенье в Ла Лиге играли середняки «Валенсия» и «Алавес». В дебюте Карлос Висенте завершал навес с правого фланга, и удар головой пришелся в дальнюю штангу. Сразу после перерыва уже у хозяев свежий игрок Серхи Каньос. В середине второго тайма оборона хозяев проспала Хави Лопеса, который остался без опеки после корнера, удар в упор стал победным - 0:1. Диего Лопес тут же отыграл этот гол, но арбитр зафиксировал вне игры.

«Валенсия» остается восьмой, противник - уже 11-й.