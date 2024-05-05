«Сельта» дожала «Вильярреал», проведя почти весь матч в большинстве

«Сельта» с «Вильярреалом» провели результативный матч 34-го тура Ла Лиги. На 12-й минуте гости повели после удара Альберта Морено, а спустя пять минут остались вдесятером после грубого приема от Санти Комесаньи. Тут же Яго Аспас заработал пенальти и реализовал его ударом по центру. Хозяева повели в конце первого тайма, когда Йорген Ларсен головой забил мяч в упор. В первой атаке второго тайма он же головой запустил мяч в перекладину. Гонсалу Гуэдеш был точен на экваторе второй половины - 2:2. «Сельта» прибавила и создала пару моментов. В итоге Анастасиос Дувикас головой забил третий гол - 3:2.
Хозяева поля делят 15-е место и практически гарантировали место в элите. Соперник - девятый.
Протокол игры
|12'Морено Альберто (0:1)
|(1:1) Аспас Яго22'
|(2:1) Ларсен Йорген39'
|65'Гуэдеш Гонсалу (2:2)
|(3:2) Дувикас Анастасиос82'
Гуаита Висенте•Манкильо Хави 25'46' (Де ла Торре Лука (46') •Старфельт Карл•Жаилсон Маркес•Мингеса Оскар•Дамиан Родригуез 33'46' (Ристич Михайло (46') •Пейнадо Франсиско80' (Дувикас Анастасиос (80') • 85'Альварес Уго80' (Перес Карлес (80') •Аспас Яго•Ларсен Йорген•Сведберг Виллиот 64'65' (Серви Франко (65')
Йоргенсен Филип•Фемения Кико•Альбиоль Рауль•Москера Йерсон46' (Куэнка Хорхе (46') •Морено Альберто56' (Педраса Альфонсо (56') •Ахомач Илиас56' (Коклен Франсис (56') •Комесанья Санти• 17'Парехо Даниэль79' (Капу Этьен (79') •Баэна Алехандро•Гуэдеш Гонсалу74' (Моралес Луис (74') •Сорлот Александр
05 мая. Стадион "Балаидос".
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