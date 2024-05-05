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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Сельта» дожала «Вильярреал», проведя почти весь матч в большинстве

05 Мая 2024 • 19:18 Комментировать
Сельта
3:2
Вильярреал

«Сельта» с «Вильярреалом» провели результативный матч 34-го тура Ла Лиги. На 12-й минуте гости повели после удара Альберта Морено, а спустя пять минут остались вдесятером после грубого приема от Санти Комесаньи. Тут же Яго Аспас заработал пенальти и реализовал его ударом по центру. Хозяева повели в конце первого тайма, когда Йорген Ларсен головой забил мяч в упор. В первой атаке второго тайма он же головой запустил мяч в перекладину. Гонсалу Гуэдеш был точен на экваторе второй половины - 2:2. «Сельта» прибавила и создала пару моментов. В итоге  Анастасиос Дувикас головой забил третий гол - 3:2.

Хозяева поля делят 15-е место и практически гарантировали место в элите. Соперник - девятый.

Протокол игры  
Сельта3:2Вильярреал
  12'Морено Альберто (0:1)
(1:1) Аспас Яго22'  
(2:1) Ларсен Йорген39'  
  65'Гуэдеш Гонсалу (2:2)
(3:2) Дувикас Анастасиос82'  
Гуаита ВисентеМанкильо Хави  25' 46' (Де ла Торре Лука ( 46') Старфельт КарлЖаилсон МаркесМингеса ОскарДамиан Родригуез  33' 46' (Ристич Михайло ( 46') Пейнадо Франсиско 80' (Дувикас Анастасиос ( 80'  85') Альварес Уго 80' (Перес Карлес ( 80') Аспас ЯгоЛарсен ЙоргенСведберг Виллиот  64' 65' (Серви Франко ( 65')
Запасные: Сотело ХьюгоАльенде ТадеоРодригес МигельНуньес УнайВаскес КевинВильяр ИванДомингес Карлос
Йоргенсен ФилипФемения КикоАльбиоль РаульМоскера Йерсон 46' (Куэнка Хорхе ( 46') Морено Альберто 56' (Педраса Альфонсо ( 56') Ахомач Илиас 56' (Коклен Франсис ( 56') Комесанья Санти  17'Парехо Даниэль 79' (Капу Этьен ( 79') Баэна АлехандроГуэдеш Гонсалу 74' (Моралес Луис ( 74') Сорлот Александр
Запасные: Рейна ПепеМанди АиссаЭрик-Бертран БайиТеррац РамонТригерос Мануэль
05 мая. Стадион "Балаидос".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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