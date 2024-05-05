«Сельта» дожала «Вильярреал», проведя почти весь матч в большинстве

«Сельта» с «Вильярреалом» провели результативный матч 34-го тура Ла Лиги. На 12-й минуте гости повели после удара Альберта Морено, а спустя пять минут остались вдесятером после грубого приема от Санти Комесаньи. Тут же Яго Аспас заработал пенальти и реализовал его ударом по центру. Хозяева повели в конце первого тайма, когда Йорген Ларсен головой забил мяч в упор. В первой атаке второго тайма он же головой запустил мяч в перекладину. Гонсалу Гуэдеш был точен на экваторе второй половины - 2:2. «Сельта» прибавила и создала пару моментов. В итоге Анастасиос Дувикас головой забил третий гол - 3:2.

Хозяева поля делят 15-е место и практически гарантировали место в элите. Соперник - девятый.