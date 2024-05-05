«Бетис» в большинстве легко обыграл «Осасуну»

Бросившая играть «Осасуна» в воскресенье принимала «Бетис». Уже на 26-й минуте команда из Памплоны осталась вдесятером, это Хон Монкайола увидел перед собой прямую красную карточку за грубость. В конце первого тайма Айосе Перес с лета вколотил мяч в сетку, а соперник лишился еще и главного тренера за оскорбление рефери. До перерыва Пабло Форнальс вовсе удвоил перевес гостей.

После перерыва Алехандро Катена головой направил мяч в перекладину. То же самое после попытки Икера Муньоса. Невероятно, но и Абде Эззалзули зарядил в верхнюю штангу дальним выстрелом.

«Бетис» закрепился на седьмом месте, соперник - 11-й.