«Бетис» в большинстве легко обыграл «Осасуну»

Бросившая играть «Осасуна» в воскресенье принимала «Бетис». Уже на 26-й минуте команда из Памплоны осталась вдесятером, это Хон Монкайола увидел перед собой прямую красную карточку за грубость. В конце первого тайма Айосе Перес с лета вколотил мяч в сетку, а соперник лишился еще и главного тренера за оскорбление рефери. До перерыва Пабло Форнальс вовсе удвоил перевес гостей.
После перерыва Алехандро Катена головой направил мяч в перекладину. То же самое после попытки Икера Муньоса. Невероятно, но и Абде Эззалзули зарядил в верхнюю штангу дальним выстрелом.
«Бетис» закрепился на седьмом месте, соперник - 11-й.
Протокол игры
|41'Перес Айосе (0:1)
|45'Форнальс Пабло (0:2)
Эррера Серхио•Аресо Хесус82' (Круз Хуан (82') •Катена Алехандро•Эррандо Хорхе•Мохика Хоан•Монкайола Хон• 26'Муньос Икер82' (Xabi Huarte (82') •Ибаньес Пабло66' (Арнаис Хосе (66') •Гарсия Рубен•Гарсия Рауль 42'66' (Торро Лукас (66') •Пенья Рубен
Запасные: Унаи Гарсия• 25'Айтор Фернандес
Силва Руи• 86'Сабали Юссуф•Песселья Херман62' (Папастатопулос Сократис (62') •Риад Чади•Миранда Хуан 38'46' (Абнер (46') •Гидо Родригес•Джонни74' (Родри Родриго (74') •Форнальс Пабло74' (Карвалью Вилльям (74') •Фекир Набиль86' (Эззалзули Абде (86') •Перес Айосе•Виллиан Жозе
05 мая. Стадион "Эль-Садар".
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