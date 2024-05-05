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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» в большинстве легко обыграл «Осасуну»

05 Мая 2024 • 17:00 Комментировать
Осасуна
0:2
Бетис
окончен

Бросившая играть «Осасуна» в воскресенье принимала «Бетис». Уже на 26-й минуте команда из Памплоны осталась вдесятером, это Хон Монкайола увидел перед собой прямую красную карточку за грубость. В конце первого тайма Айосе Перес с лета вколотил мяч в сетку, а соперник лишился еще и главного тренера за оскорбление рефери. До перерыва Пабло Форнальс вовсе удвоил перевес гостей.

После перерыва Алехандро Катена головой направил мяч в перекладину. То же самое после попытки Икера Муньоса. Невероятно, но и Абде Эззалзули зарядил в верхнюю штангу дальним выстрелом.

«Бетис» закрепился на седьмом месте, соперник - 11-й.

Протокол игры  
Осасуна0:2Бетис
  41'Перес Айосе (0:1)
  45'Форнальс Пабло (0:2)
Эррера СерхиоАресо Хесус 82' (Круз Хуан ( 82') Катена АлехандроЭррандо ХорхеМохика ХоанМонкайола Хон  26'Муньос Икер 82' (Xabi Huarte ( 82') Ибаньес Пабло 66' (Арнаис Хосе ( 66') Гарсия РубенГарсия Рауль  42' 66' (Торро Лукас ( 66') Пенья Рубен
Запасные: Унаи Гарсия  25'Айтор Фернандес
Силва Руи  86'Сабали ЮссуфПесселья Херман 62' (Папастатопулос Сократис ( 62') Риад ЧадиМиранда Хуан  38' 46' (Абнер ( 46') Гидо РодригесДжонни 74' (Родри Родриго ( 74') Форнальс Пабло 74' (Карвалью Вилльям ( 74') Фекир Набиль 86' (Эззалзули Абде ( 86') Перес АйосеВиллиан Жозе
Запасные: Рока МаркАлтимира СерхиРуибаль АйторВьейтес ФрансискоБраво Клаудио
05 мая. Стадион "Эль-Садар".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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