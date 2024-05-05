Бекхэм обратился к Беллингему

В субботу «Реал» стал недосягаемым на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании. Это произошло благодаря победе команды Карло Анчелотти над «Кадисом» (3:0), а также поражению «Барселоны» от «Жироны» (2:4).

После оформления чемпионства Беллингем сделал публикацию в социальных сетях.

«Чемпионы Испании. Хала Мадрид!» - написал Беллингем под фото.

В числе тех, кто оставил комментарий, оказался легендарный Дэвид Бекхэм.

«Молодец, приятель. Чемпионы», - написал Бекхэм.

Стоит сказать, что Дэвид Бекхэм сейчас является главным инвестором клуба МЛС «Интер Майами», где выступает Лионель Месси.

Роналду и Месси могут оказаться в одном клубе