«Атлетико» Мадрид планирует сохранить французского нападающего Антуана Гризманна.

Как утверждает Diario AS, руководство «матрасников» хочет предложить новый контракт 33-летнему футболисту с увеличением заработной платы.

По данным источника, руководство «Атлетико» сообщило Гризманну, что тот может играть в клубе до тех пор, пока сам не захочет уйти.

В сезоне-2023/24 Гризманн появился на поле в 44 встречах с учетом всех турниров, в которых забил 21 мяч и записал на свой счет восемь ассистов.

Трудовой договор нападающего с «Атлетико» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 25 миллионов евро.