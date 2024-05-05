Беллингем вошёл в историю «Реала»

Прошлым летом полузащитник Джуд Беллингем перебрался из дортмундской «Боруссии» в «Реал». В 38 матчах текущего сезона англичанин записал на свой счёт 22 гола и 10 результативных передач на партнёров.

Как сообщает в социальных сетях журналист Алексис Мартин-Тамайо, известный как мистер Чип, Беллингем стал первым игроком «Реала», достигшим отметки в 22 гола в своём дебютном сезоне. Речь идёт о футболистах, которые выступают не на позиции нападающего.

Ближайший матч «Реал» проведёт в среду, 8 мая, - против «Баварии» на своём поле в ответном полуфинале Лиги чемпионов.