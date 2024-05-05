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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти превзошёл Зидана в «Реале»

05 Мая 2024 • 15:10 Комментировать
Гранада
...
Реал Мадрид
11.05 19:30

4 мая мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании сезона-2023/24.

Для Карло Анчелотти данный трофей стал 12-м на посту главного тренера «сливочных». По этому показателю он обошел бывшего наставника команды Зинедина Зидана, на счету которого 11 выигранных трофеев.

Напомним, Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год, а в 2021 году вернулся в клуб, сменив Зидана.

После 34 туров «Реал» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании. В копилке «сливочных» 87 набранных очков.

8 мая «Реал» примет на своем поле «Баварию» в рамках ответного полуфинального матча Лиги чемпионов, начало — в 22:00 по мск.

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