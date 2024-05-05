Форвард «Атлетико» Мадрид Мемфис Депай может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как стало известно Diario AS, «матрасники» планируют продать 30-летнего футболиста предстоящим летом. Сообщается, что Депай не входит в планы наставника «Атлетико» Диего Симеоне, поэтому клуб готов рассмотреть все предложения.

В текущей кампании нидерландец принял участие в 28 встречах во всех турнирах, забил девять мячей и стал автором двух ассистов.

Контракт Депая с «Атлетико» рассчитан до середины 2025 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 12 миллионов евро.