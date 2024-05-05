Перестройка в «Барселоне» - клуб готов продать нескольких звёзд

На страницах испанского издания Sport вышел обширный материал о «Барселоне» и планах клуба по перестройке состава. В нём рассказывается о возможных продажах клуба.

Можно выделить несколько интересных моментов. Так, «Барселона» готова расстаться с Френки де Йонгом – звёздный полузащитник, по сути, выставлен на трансфер. В то же время «сине-гранатовые» готовы выслушать предложения по защитникам Рональду Араухо и Жюлю Кунде. Кроме того, сохранение в команде Жоау Канселу уже является не таким вероятным, как было несколько недель назад.

Напомним, что в субботу «Барселона» проиграла «Жироне» со счётом 2:4.