Хави назвал игрока, которого не хотел терять в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался насчёт защитника Эрика Гарсии. Как известно, в прошлом году этот футболист перебрался из стана «сине-гранатовых» в «Жирону» на правах аренды.

«Гарсия полностью способен быть частью «Барселоны», я всегда это говорил. Он стал игроком «Жироны» по независящим от меня причинам», - слова Хави приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Романо отметил, что «Жирона» будет стараться сохранить 23-летнего Эрика Гарсию на следующий сезон. Не лишним будет напомнить, что клуб впервые в истории выступит в Лиге чемпионов.

Напомним, что в субботу «Жирона» обыграла «Барселону» со счётом 4:2.

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