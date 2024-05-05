Мбаппе и «Реал» - клуб ждёт подписания документов

Всё идёт к тому, что ближайшим летом звёздный нападающий Килиан Мбаппе сменит «ПСЖ» на «Реал». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, в мадридском клубе в настоящий момент ждут подписания официальных документов по Мбаппе.

Как известно, Мбаппе должен перейти в «Реал» свободным агентом, ведь его действующий контракт в Париже истекает летом. За «ПСЖ» форвард выступал с сезона 2017/2018 после трансфера из «Монако».

Килиану Мбаппе 25 лет. В нынешнем сезоне он провёл 45 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 10 голевых передач на партнёров.