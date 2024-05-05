Хави рассказал, что убивает «Барселону»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес дал комментарий после гостевого матча с «Жироной» в рамках 34-го тура чемпионата Испании. «Сине-гранатовые» уступили со счетом 2:4.
«Мы проделали большую работу, но результат говорит об обратном. Я очень огорчен. Плохая эффективность убивает нас. Мы легко доходим до штрафной площадки соперника, а затем принимаем неправильные решения. Нам сложно убивать игру», - передает слова специалиста AS.
После вчерашнего поражения «Барселона» опустилась на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Хави отстает от идущей второй «Жироны» на одно очко.
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