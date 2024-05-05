Хави рассказал, что убивает «Барселону»

«Мы проделали большую работу, но результат говорит об обратном. Я очень огорчен. Плохая эффективность убивает нас. Мы легко доходим до штрафной площадки соперника, а затем принимаем неправильные решения. Нам сложно убивать игру», - передает слова специалиста AS.