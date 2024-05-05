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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти попросил игрока остаться в «Реале» - названо имя

05 Мая 2024 • 12:41 Комментировать

Латераль мадридского «Реала» Ферлан Менди может получить новое трудовое соглашение от руководства «королевского» клуба. По информации газеты Marca, боссы чемпиона Ла Лиги намерены провести переговоры с игроком и подписать с ним новый договор.

В сохранении французского защитника лично заинтересован главный тренер команды Карло Анчелотти. Итальянский специалист попросил Ферлана остаться в клубе. Срок действующего контракта Менди со «сливочными» истекает летом 2025 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании 28-летний футболист сыграл 21 встречу. Менди не отметился голевыми действиями, получив пять желтых карточек.

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